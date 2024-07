Da Dimensione Riviera

Arrivano a Recco già da mercoledì 10 luglio i partecipanti provenienti da più lontano al primo degli incontri di Sapori in Paradiso, progetto per la valorizzazione di prodotti tutelati dall’Unione Europea e inseriti dal Ministero nel Piano di Promozione DOP IGP ritenendoli così rappresentativi ed importanti per i rispettivi territori.

