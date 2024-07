Regione: dodici milioni per Tigullio e Golfo Paradiso

Difesa suolo, Claudio Muzio (FI): “Nel Piano della Regione previsti 12 milioni di euro per i Comuni del Tigullio e Golfo Paradiso”.

Il capogruppo di Forza Italia: “Grande impegno di programmazione per un territorio più sicuro”.

“Grazie al Piano di difesa suolo da 32 milioni di euro approvato dalla Regione potranno essere messi in campo interventi di fondamentale importanza per la messa in sicurezza del nostro territorio e dei nostri corsi d’acqua. Per il Tigullio, in particolare, il Piano prevede il finanziamento di 2.750.100 euro al Comune di Cogorno per la conclusione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico in località Panesi, tratto terminale del rio Rondanea; 949.905 euro al Comune di Sestri Levante per interventi idraulici di contenimento della piena lungo il corso del torrente Gromolo; 865.079 euro al Comune di Borzonasca per la mitigazione del rischio idraulico su tratti del torrente Sturla; 760mila euro al Comune di Mezzanego per la mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di nuove difese lungo un tratto in sponda sinistra del torrente Sturla, in località Prati di Mezzanego, immediatamente a monte del polo scolastico esistente; 512.792,29 euro al Comune di Chiavari per la manutenzione e la contestuale mitigazione e messa in sicurezza del fosso di Caperana”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

“Per quanto riguarda il Golfo Paradiso – prosegue Muzio – il Piano prevede il finanziamento di 5.490.000 euro per i lavori di consolidamento della falesia di Camogli, in parte crollata nel febbraio del 2021 con una porzione del cimitero, e 950mila euro al Comune di Avegno per lavori di adeguamento idraulico del torrente Recco tra le località Molino Nuovo e Corticella”.

“Questo Piano rappresenta un ulteriore passo in avanti per un territorio più sicuro. Desidero esprimere il mio plauso e ringraziare l’assessore regionale alla Difesa del Suolo, Giacomo Giampedrone, e i suoi uffici per la definizione, di concerto con i Comuni e l’ANCI, di questo Piano che dimostra ancora una volta grande attenzione alle realtà locali e una lungimirante capacità di programmazione”, conclude il capogruppo di Forza Italia.