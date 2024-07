Rigassificatore, Snam sui gasdotti: “Completati i lavori si ripristina situazione ante-operam”

Val Bormida. “Completati i lavori si ripristina la situazione ante-operam”. Le dichiarazioni di Snam seguono il sopralluogo dei tecnici in Val Bormida nelle aree dove sono già presenti i gasdotti: “Ad eccezione delle esigue aree con impianti fuori terra, tutti i terreni non saranno oggetto di esproprio, ma della cosiddetta ‘servitù di gasdotto’. Il vincolo di servitù, una volta completati i lavori, consente qualsiasi ripristino della situazione ante-operam, di cui sarà Snam stessa a farsi carico. Quando i lavori saranno terminati, si procederà infatti a ripristinare in misura completa i luoghi interessati, che torneranno nella piena disponibilità dei proprietari”.

Nell’area individuata sussistono due gasdotti principali e da uno di essi si snoda un altro gasdotto di collegamento ad un polo industriale della zona. “Alla posa dei gasdotti hanno poi fatto seguito, come da prassi consolidata nell’operare di Snam, i ripristini ambientali che hanno consentito, a distanza di tempo, di far ritornare l’intera area come era ante-operam. Gli unici elementi in superficie che consentono l’individuazione dei metanodotti sono le paline gialle e la recinzione contenente la valvola”, ricordano dalla società.

