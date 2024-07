Sampdoria, Idee per Viaggiare sarà il back jersey sponsor

Roma. Idee per Viaggiare, uno tra i più importanti tour operator italiani, sarà il back jersey sponsor della Sampdoria per la stagione 2024/25 con prelazione per le due successive. Il retro-maglia della squadra genovese ospiterà il nuovo logo del tour operator: la palma.

Questa partnership, spiega una nota congiunta delle società, ‘nasce dall’immediata sintonia tra due società, orgogliose delle proprie radici e del proprio carattere, fortemente legato alle rispettive città di origine, Genova e Roma, con cui condividono una profonda identità locale e una innegabile, storica propensione a guardare lontano, l’una con l’ambizione di vestire la propria maglia sui campi internazionali, l’altra con la missione quotidiana di portare gli italiani verso le destinazioni più belle del mondo’.

