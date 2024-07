Spoturnito, la seconda serata: vittorie per Dark Barber e Bagni Colombo, pari tra Buribrera e Bagni Cerutti

Spotorno. È andata in scena ieri, al campo Monticello, la seconda serata dello Spoturnito 2024. Dopo le emozioni delle prime sfide, c’era tanta attesa per l’esordio dei Bagni Colombo, terzi l’anno scorso. Ma andiamo con ordine: la partita che ha battezzato la giornata è stata Buribrera-Bagni Cerutti, terminata con il risultato di 4-4. Nei secondi, ormai veterani del torneo, sono andati in gol Demichelis (doppietta), Giuliano e Tenzi. Per i Buribrera, invece, due doppiette hanno permesso alla squadra di pareggiare la gara, realizzate da Titi e da Nicolò Ciravegna, quest’ultimo eletto come MVP della gara. Dunque, un punto a testa per le due formazioni che inseguono i Krapfen, attualmente a tre punti nel girone. Ancora a quota zero il Pole Pole.

I Bagni Colombo, di cui accennato in apertura, hanno giocato la seconda partita della serata, contro la Suso Car. A questi non è bastato il gol di Christian Sivori per tenere in piedi un match che, al contrario, ha visto la vittoria netta per 4-1 dei Bagni Colombo. Ferro, De Luca e la doppietta di Quintavalle spediscono la squadra al secondo posto del girone, avendo segnato un gol in meno del Vlz Team. Proprio Riccardo Quintavalle, inoltre, è stato premiato con il titolo di migliore in campo.

