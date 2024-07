Valli del Parco dell’Aveto: le iniziative del fine settimana

Prosegue il mese di Luglio con una settimana ricchissima di attività ed eventi nelle Valli del Parco dell’Aveto.Questo weekend le escursioni proposte dal nostro Consorzio saranno ben due:

– Sabato 13 Luglio escursione guidata al Lago e alla Foresta delle Lame, per portarvi alla scoperta del Lago delle Lame (Rezzoaglio) e degli altri laghetti di origine glaciale, dell’Anfiteatro Morenico e dei paesaggi incantati della Foresta delle Lame. Una piacevole passeggiata, arricchita dalla visita al Museo del Bosco, per scoprire tutti i segreti delle foreste del Parco dell’Aveto, degli animali che le abitano e del principale elemento naturale: il legno, legato anche alla produzione della famosa “sedia chiavarina”. (info e prenotazioni: prenotazione tramite il modulo online entro le ore 12:00 del giorno precedente, Tel. +39 334 61 17 354 con messaggio SMS o Whatsapp).

– Domenica 14 Luglio escursione di mezza giornata alla scoperta dell’Anello di La Villa, un itinerario ad anello intorno a La Villa (S. Stefano d’Aveto), ideale per tutti, che ti porterà a percorrere l’antica mulattiera di collegamento con Santo Stefano d’Aveto, passando per boschi e pascoli con panorami incantevoli. Lungo il tragitto, si incontrerà la Cappelletta e il grazioso borgo di Case Marolli, testimonianze di attività tradizionali che affondano le loro origini nella notte dei tempi. (info e prenotazioni: prenotazione tramite il modulo online entro le ore 12:00 del giorno precedente, Tel. +39 334 61 17 354 con messaggio SMS o Whatsapp).

Sabato 13 Forest Bathing Liguria ci invita a fare un “bagno di bosco” nella Foresta del Penna (S. Stefano d’Aveto), con il laboratorio esperienziale Il Respiro degli Alberi: un’esperienza progettata per aiutarti a riscoprire l’indissolubile legame che esiste tra te e gli Alberi, da sempre presenti nella vita degli essere umani, non solo come imprescindibile fonte di sostentamento, calore e riparo, ma anche come archetipo che nelle diverse epoche e culture ha assunto ruoli e significati diversi tra loro (info e prenotazioni: Tel. 3473302664 – Whatsapp 3397235209).

Quale occasione migliore per abbinare una bella passeggiata o un bagno di bosco in Val d’Aveto, concludendo poi la giornata al Celtic Festival?

Il Festival, giunto quest’anno alla 27^ edizione, si terrà da Venerdì 12 a Domenica 14 Luglio al Lago delle Lame (Rezzoaglio), con rievocazioni storiche, campi storici Romani e Celtici, antichi giochi Celtici, danze rituali e combattimenti con possibilità di cena. Il tutto sarà accompagnato da musica dal vivo e spettacolo di luce sul Lago delle Lame previsto per la sera del 14. (info e prenotazioni solo via Whatsapp, Tel. 3483947872)

Anche a Santo Stefano d’Aveto, questo sarà un weekend con eventi per tutti i gusti:

– Sabato 13 e Domenica 14 Luglio, Raduno di Cavalli al Prato della Cipolla: pomeriggio con musica e balli, possibilità di cena e serata con Dj Set (info e prenotazioni: Tel. 3664227837)

– Sabato 13 Luglio, Degusta in Music, aperitivo itinerante tra le vie del capoluogo, con tante specialità locali e non. Il tutto accompagnato da ottima musica.

In Valle Sturla, sabato 13 luglio, l’Osservatorio Raffaelli ci porta al Passo del Bocco con l’evento gratuito TREKking – Sulle tracce della storia, confine delle tre province: una giornata tra trekking, storia e creatività, con degustazione finale (info e prenotazioni: Tel. 3495127595).

al Rifugio Malga Zanoni (Borzonasca), Sabato 13 Luglio è prevista una serata di Osservazione delle Stelle: godetevi un po’ di tranquillità, osservando le stelle nel cielo limpido della montagna, con cena a seguire. (info e prenotazioni: Tel. 345 0225175)

Mentre Steininger Retreats a Temossi (Borzonasca), ci propone per Sabato 13 Luglio l’evento Aperitivo Selvatico: una giornata ricca di attività: foraging walk con guida, miti e storie attorno al fuoco e aperitivo con cocktail realizzati con ingredienti raccolti in valle. (per info e prenotazioni: steininger-experience.com).

Continuano gli eventi “golosi” in Val Graveglia:

– Martedì 9 Luglio a Conscenti, presso l’Area Verde S. Pertini, si terrà “A Tavola in Valgraveglia”: itinerario enogastronomico a libera scelta, con Agriturismi, Ristoratori della Valle e Pro Loco Val Graveglia e con la musica del complesso “I Varesini”.

– Mercoledì 10 Luglio, alla Brinca di Ne, Cena di Degustazione con focus particolare sui vini. Evento “zero” dell’associazione Vi.Te (Vignaioli e Territori) con la quale ogni mese i tanti vignaioli aderenti incontreranno le realtà d’eccellenza della ristorazione italiana. Aperitivo sul terrazzo della Brinca, con degustazione di 7 vini e assaggi della nostra campagna. A seguire, cena servita all’interno del ristorante (info e prenotazioni solo via Whatsapp, Tel. 348405948)