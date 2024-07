A Sassello l’undicesima edizione del festival “La città delle bambine e dei bambini”

Sassello. Dal 18 al 21 luglio 2024 torna il festival “La Città delle bambine e dei bambini” nel centro storico di Sassello. Il tema scelto per l’11esima edizione è “Un viaggio nei segni”, un viaggio tra le tracce e le orme del passato, presente e futuro. Questo evento gratuito dedicato alla creatività e all’infanzia è organizzato da Cascina Granbego APS e Rifugio La Sciverna, in collaborazione con i partner del territorio e con la partecipazione attiva della comunità. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Compagnia di San Paolo, principale sostenitore dell’evento, alla Fondazione A. De Mari e al Comune di Sassello.

Durante il festival, i vicoli del centro storico ospiteranno una varietà di attività: laboratori artistici ed espressivi, di danza, di arte circense ed equilibrismo, di cinema, di ecologia, orienteering, letture anche in LIS e spettacoli serali a cura dell’Associazione Cattivi Maestri e della Compagnia di danza verticale Cafelulè. In centro storico troverete mostre a tema, installazioni, mercatino dei libri belli, musica itinerante con in Pulin & the little mice, birra artigianale e frittelle.

