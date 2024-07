Ambientalisti: “Rimandare eventuali interventi sui pini del filare storico dei Boschetti”

Le sezioni spezzine di Italia Nostra, Legambiente e Lipu in una nota informano di aver ricevuto, oggi, da un componente del Tavolo del Verde, immagini riguardanti il divieto di sosta con rimozione coatta apposto sotto alcuni dei pini domestici appartenenti al filare storico che attornia il Cimitero dei Boschetti. “Dal momento che di tali pini si era parlato in un Tavolo del Verde nel corso del quale i rappresentanti delle associazioni ambientaliste avevano chiesto di rimandare il taglio a periodo di nidificazione concluso – scrivono le tre associazioni -; visto che la conclusione della nidificazione nel caso specifico non è ancora stata accertata; visto che, al pari del caso del cedro del Libano di Pegazzano, non è stata ancora fornita adeguata informazione alla cittadinanza, come previsto dal Regolamento del Verde Comunale; si richiede con somma urgenza di rimandare eventuali interventi fino a quando non si siano realizzate le condizioni minime sopra evidenziate”.

