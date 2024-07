Antonucci al Cesena, ci siamo. Il dg dei romagnoli: “La definizione nei prossimi giorni”

Mirko Antonucci si prepara a lasciare lo Spezia. Dopo la mancata presenza in questi primi giorni di raduno, il trequartista acquistato solo dodici mesi fa dalla squadra bianca è ad un passo dal Cesena, come confermato dal direttore generale del club romagnolo Corrado Di Taranto, a margine della presentazione dei calendari di Serie B. “Siamo vicini a chiudere l’operazione”, esordisce a Città della Spezia. “Il direttore Artico sta lavorando per questo, la definizione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni perché non ci siamo nascosti, ed è un nostro obiettivo. Siamo convinti possa venire a Cesena”.

Per il Cesena un colpo importante per la categoria, dopo la promozione della scorsa stagione. E per lo Spezia la fine di una telenovela che rischiava di rimanere indigesta. Antonucci sarà dunque un avversario della squadra bianca per il prossimo anno, in uno stadio che lo Spezia conosce molto bene dopo averci giocato tra la scorsa stagione e la prima di Serie A. “Abbiamo uno stadio che normalmente può ospitare la Nazionale, è perfetto per noi”, conclude Di Taranto. “Accoglieremo lo Spezia da avversari e non da ospiti, siamo pronti”.

