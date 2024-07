La Psm Rapallo comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2024/2025 con l’attaccante Filippo Falsini. Filippo Falsini 18 reti nella passata stagione con la maglia del Little Club James è un centravanti che non certo bisogno di presentazioni, Filippo sarà sicuramente un rinforzo importantissimo nello scacchiere di Mister Falchi.