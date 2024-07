Cinghiali, gli animalisti rispondono alla piazza di Coldiretti: “Abbattimento è un errore, usiamo la scienza”

Genova. “Dal presidio odierno in piazza De Ferrari, organizzato da un’associazione agricola, sono giunte le solite frasi fatte contro la fauna selvatica e soprattutto contro i cinghiali. Nonostante una deregulation, frutto di continui aggiustamenti normativi, che di fatto permette l’abbattimento dei cinghiali quasi in ogni momento e luogo, le lamentele di alcune associazioni di settore non si placano ma anzi aumentano”.

Con queste parole, affidate ad una nota stampa, l’associazione animalista Gaia commenta e risponde alla manifestazione organizzata questa mattina da Coldiretti per chiedere un piano straordinario per l’abbattimento dei cinghiali.

