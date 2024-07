Confente ma non solo. Lo Spezia blocca Pio Esposito e accoglie Soleri e Aurelio

I primi giorni di raduno dello Spezia coincidono con la fase più movimentata del mercato della squadra bianca fino a questo momento. Salutati Emil Holm e Dimitrios Nikolaou, oltre a Zoet e Dragowski, lo Spezia si prepara ad accogliere i primi due acquisti della sessione, dopo il confermato Adam Nagy: Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio. L’attaccante e il terzino, arrivati dal Palermo, domani, giovedì, saranno alla Spezia per svolgere le visite mediche e scendere poi in campo nella mattina di venerdì a Follo, per la prima volta con i compagni. Soleri, già corteggiato in gennaio, arriva a titolo definitivo mentre Aurelio vestirà la maglia bianca con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma non saranno gli ultimi colpi.

Lo Spezia ha di fatto chiuso anche l’operazione che porterà Alessandro Confente a difendere la porta delle Aquile nella prossima stagione. Il portiere è in arrivo dal Vicenza, dove lo scorso anno ha perso la finale playoff, e si unirà ai bianchi con la formula del prestito con obbligo di riscatto. In ogni caso, il solo Confente non basta a completare il roster dei portieri in casa Spezia, che hanno bisogno di un altro estremo difensore, che la dirigenza avrebbe già individuato e bloccato. Cosa manca alla definizione delle operazioni? L’ultimo ok dall’America da parte della famiglia Platek, che è atteso nelle prossime ore.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com