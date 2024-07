Corruzione, l’avvocata Bonomo su Calata Concenter: “Non ricordo pressioni di Bucci”. Ma, in generale, non ricorda quasi nulla

Genova. E’ stato senz’altro una delle audizioni meno interessanti per la Procura di Genova quella dell’ex avvocata dello Stato Anna Maria Bonomo, che dal 2022 è entrata a far parte – a titolo gratuito – della struttura del Commissario Straordinario Marco Bucci come esperta legale.

I pm l’hanno chiamata perché il suo nome compare in diverse intercettazioni con il segretario generale del porto Paolo Piacenza a proposito del tombamento di Calata Concenter che venne inserito nel programma straordinario previsto dal Decreto Genova. Nelle conversazioni Bonomo mostra parecchi dubbi rispetto alla legittimità di inserire il tombamento della calata nel piano straordinario. Dice che è “un po’ contrario alla legge”, anche perché erano scaduti i termini, che sarebbe stato meglio “seguire la procedura normale” e si domanda chi voglia tale pratica. La dirigente del porto Lucia Tringali, che aveva a sua volta manifestato forti dubbi sull’operazione Concenter, era stata molto precisa davanti ai pm. Invece, a leggere il verbale, Bonomo sembra non ricordare o non sapere quasi nulla.

