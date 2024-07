D’Angelo saluta Nikolaou e attende Soleri e Aurelio: “Li conosciamo bene, ci daranno una mano”

“Iniziare a Pisa sarà sicuramente particolare come situazione, come sempre molto sentita da entrambe le tifoserie e sarà anche una bellissima partita tra due squadre forti. Poi torneremo al Picco che è stato per noi determinante per la salvezza e speriamo di ripartire da quello”. Al termine della presentazione dei calendari del campionato di serie BKT 2024-25, Luca D’Angelo si è soffermato con i giornalisti, parlando della stagione iniziata in questi giorni: “I primi giorni sono stati sfruttati per lavorare a livello atletico, saliremo in Valgardena per parlare in modo complessivo, ora altri discorsi non avrebbero senso anche perché il mercato è aperto. Un mercato iniziato con una conferma, quella di Adam Nagy, titolare nell’Ungheria di Marco Rossi all’Europeo di Germania e punto fermo del centrocampo dello Spezia: “La società ha fatto uno sforzo importante per tenere Adam, un ragazzo serio che ci ha dato una mano. Soleri e Aurelio? Sono due giocatori che conosciamo bene, il primo era pluri-attenzionato dalla scorsa stagione poi per dinamiche di mercato non è arrivato, mentre Aurelio lo conosco bene perché ha giocato in toscana alcuni anni fa e ha qualità atletiche importanti. Ci daranno una mano, sicuramente”. Per due giocatori pronti a vestire la maglia bianca c’è chi invece saluterà tutti, dopo tre anni importantissimi: è il capitano Dimitris Nikolaou. Per lui D’Angelo spende parole speciali: “Sono molto legato a Nikolaou, uno della vecchia guardia fra i più insofferenti per quello che stava succedendo nella scorsa stagione. Lo ringrazio perché ha dato una grossa mano a me, allo staff e allo spogliatoio. Sono dispiaciuto sia andato via ma credo che tutto abbia un termine, soprattutto in questo mondo. Ma lo ricorderò come un ragazzo splendido”. Il legame con la tifoseria, un amore a prima vista, nelle difficoltà enormi dello scorso inverno: “Percepisco la vicinanza e il piacere dei tifosi di essere ancora qui, sono stato accolto subito con grande gentilezza, tutti insieme ce l’abbiamo fatta ma ora inizia una nuova storia. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene nella prossima stagione”.

L’articolo D’Angelo saluta Nikolaou e attende Soleri e Aurelio: “Li conosciamo bene, ci daranno una mano” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com