Ex ristorante “Volo dei Gabbiani”, Varazze Domani: “In stato di totale abbandono fin dalla scorsa estate”

Varazze. “Qualche giorno fa siamo stati invitati ai Piani di San Giacomo per visitare le strutture comunali destinate a servizi e, come vedete, in stato di totale abbandono fin dalla scorsa estate.

Si tratta dell’ ex ristorante ‘Volo dei Gabbiani’ con piscina, campo da minigolf regolamentare e campo da calcetto con ampio parcheggio”. Così la minoranza consigliare di Varazze Domani in merito alla struttura.

“La situazione sta creando parecchio disagio a residenti e turisti ed è inspiegabile oltreché dannoso il fatto che una struttura comunale non abbia avuto una continuità di apertura nonostante si dovesse procedere con il bando per un nuovo affido. Nonostante le nostre preoccupazioni – sottolineano dai banchi dell’opposizione – con conseguenti richieste e rassicurazioni di un imminente bando per la gestione già dallo scorso ottobre, ad oggi nessuno conosce quando verrà finalmente pubblicato il bando per la nuova gestione”.

