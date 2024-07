Formazione, approvati i primi 95 corsi per apprendisti. Scajola: “Coinvolti 1800 giovani lavoratori”

Liguria. Al via i primi corsi per apprendisti finanziati dalla Regione Liguria attraverso le risorse del Fondo sociale europeo 2021-2027. A oggi sono 95 quelli già approvati da Alfa (Agenzia ligure per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) richiesti dai 54 organismi formativi inseriti nel catalogo dell’offerta regionale per la formazione dedicata agli assunti con contratto di apprendistato.

5,8 milioni le risorse stanziate alle quali si sommano ulteriori 434mila euro di fondi statali, per un totale di 6,2 milioni di euro a disposizione per sostenere economicamente l’iniziativa fino al 2027.

Nel complesso, attraverso questi primi 95 corsi, verranno coinvolti oltre 1800 allievi che, in maniera totalmente gratuita, potranno migliorare la propria preparazioni. In particolare i corsi saranno incentrati sull’apprendimento di: lingue straniere, informatica, contrattualistica, fondamenti di economia e organizzazione e competenze sociali e civiche.

