Il toccante messaggio della San Francesco Loano per Totaro: “Vai Edo, Loano è con te”

Loano. “Ciao Edo, sembra ieri quando costruendo la squadra per ripartire dalla Seconda Categoria ci dissero che ti sarebbe piaciuto venire a giocare. Noi prendemmo l’occasione al volo, un ragazzo giovane, talentuoso e soprattutto di Loano non poteva non far parte della rinascita”.

Inizia così una lunga e toccante lettera contenente un messaggio di forte affetto e riconoscenza che la San Francesco Loano ha verso Edoardo Totaro. L’attaccante classe 2004 si è da poco trasferito all’Imperia e andrà così a giocare la Serie D allenato da Pietro Buttu.

