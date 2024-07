Intesa Comune-Pubblica Assistenza, a Lerici parte il 13 luglio il progetto ‘Guardia Medica Estiva’

Il servizio di Guardia Medica Estiva che partirà questo sabato 13 giugno nella sede della Pubblica Assistenza di Lerici sarà un punto di riferimento per tanti turisti italiani e stranieri che ogni anno arrivano a Lerici e permetterà di gestire la maggiore pressione sul sistema sanitario locale dovuta all’elevato afflusso estivo. Il raggiungimento di questo servizio è il frutto di un lavoro di squadra del servizio politiche sociali del comune di Lerici guidato da Alessandra Di Sibio in collaborazione con la Pubblica Assistenza, che festeggia quest’anno 125 anni di onorato servizio. “Noi siamo sempre a disposizione della collettività e dell’amministrazione per il benessere e la salute dei cittadini e siamo onorati della realizzazione e della partenza di questo progetto pilota” commenta Rodolfo Basadonne, presidente della storica associazione.

“Quest’anno partiamo con un progetto che ci permette di capire le reali necessità del territorio e così di progettare in futuro un servizio sempre più vicino alle reali esigenze della popolazione estiva” spiega invece Di Sibio che continua: “Ritengo di fondamentale importanza l’istituzione di un tale presidio sia per i cittadini che per i nostri ospiti ma soprattutto per evitare che il 118 e l’ambulanza siano allertate in maniera impropria per sintomi o episodi di lieve entità che non presentano alcun carattere di urgenza, ma necessitano ad ogni modo di una gestione medica”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com