La porta dello Spezia nelle mani di Confente: operazione vicina alla chiusura per il numero 1 del Vicenza

Le mani, anzi i guanti, di Alessandro Confente sulla porta dello Spezia. È il portiere del Vicenza l’obiettivo principale della dirigenza di via Melara per il ruolo di nuovo numero uno delle Aquile, vicinissime a raggiungere un accordo per il trasferimento del ragazzo in Liguria. In scadenza di contratto nel 2025 con il Vicenza, da giorni i contatti tra le due dirigenze si erano intensificati, cercando di raggiungere un accordo che nelle scorse ore si è fatto sempre più vicino. Confente si trasferirebbe allo Spezia a titolo definitivo, firmando un contratto pluriennale e candidandosi al ruolo di numero uno del club, orfano di Jeroen Zoet, con cui non si è arrivati a rinnovare il contratto. L’operazione è ormai in conclusione, ma manca l’ultimo ok dalla proprietà Platek, che una volta dato il via libera permetterà alla dirigenza di mettere nero su bianco l’accordo.

Quella spezzina sarà l’occasione della vita di Confente, ventisei anni e una carriera da ottimo portiere di Serie C alle spalle. Cresciuto nelle giovanili del Chievo, Confente si affaccia al calcio professionistico a vent’anni, in prestito alla Reggina, con cui disputa il suo primo campionato di Serie C. Trentacinque presenze e dodici clean sheet, prima di un nuovo prestito, sempre in C al Siena. Anche in Toscana si guadagna i gradi di titolare, difende la porta della Robur con ottimi numeri e torna al Chievo, pensando di giocarsi un posto da titolare. Invece le porte dei gialloblù sono chiuse e Confente riparte ancora dalla C, dal Catania, dove emergono alcune difficoltà: il dualismo con il portiere titolare non regala continuità a Confente, che gioca diciannove partite e lascia la Sicilia per una nuova avventura, in Serie B a Vicenza.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com