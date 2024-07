“Questione cinghiali una piaga per l’intera società”: coltivatori in piazza chiedono un piano straordinario per gli abbattimenti

Genova. Trattori, balle di fieno, cartelli e il “reperto” di una coltivazione devastata da una incursione della fauna selvatica. Così si è presentato oggi il presidio organizzato da Coldiretti Liguria in piazza De Ferrari per chiedere a Regione Liguria un piano di intervento straordinario per contenere la popolazione dei cinghiali liguri “fuori controllo in tutte le nostre province, da levante a ponente”.

Ai numerosi agricoltori si sono aggiunte anche le voci dei cittadini, che lamentano problematiche relative a ingombro di cinghiali nelle vie pedonali della città, nelle spiagge e sulle strade che percorrono gli automobilisti. Coldiretti porta in piazza anche i numeri di questa che viene considerata una emergenza che ha ricadute non solo per gli agricoltori ma anche per cittadini: “Nello specifico, secondo i dati dell’Osservatorio ASAPS, a livello nazionale nel 2023 ci sono stati 193 incidenti gravi da animali che hanno causato 11 morti e 232 feriti, di cui ben 170 con animali selvatici, tra cui cinghiali”.

