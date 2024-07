Rapallo: “Chiarezza sulla fontana del Polpo e petizione”

Poiché riceviamo e leggiamo parecchi messaggi, di preoccupazione, per il posizionamento della Fontana del Polpo, facciamo un po’ di chiarezza sulla raccolta di firme che avevamo promosso.

Prima delle Elezioni, come ne ha dato risalto più volte la stampa, abbiamo raccolto, come Circolo della Pulce ben 900 firme, affinché la fontana tornasse nel suo luogo storico e questo, perché era stato pubblicato dalla passata Amministrazione il progetto della nuova riqualificazione della copertura del San Francesco, dove il Polpo a nostro avviso veniva svilito e snaturalizzato.

Il fine era di sensibilizzare i candidati a Sindaco a modificare tale progetto per valorizzare come merita, la nostra Fontana. Entrambi i candidati arrivati al ballottaggio, sia Armando Ezio Capurro che Elisabetta Ricci ci confermarono che in caso di vittoria, sarebbe stato modificato.

La candidata Elisabetta Ricci, che oggi é sindaco di Rapallo, lo inserí persino nel suo programma elettorale, mettendo quindi nero su bianco la sua adesione.

Abbiamo atteso l’insediamento della nuova Amministrazione ed ora, col fine di ufficializzare il tutto, come scritto nella petizione, consegneremo anche le firme raccolte, impegnandoci come promesso a seguire l’iter di modifica del vecchio progetto per avere ulteriore certezza di quanto enunciato.

A precisa nostra domanda, Elisabetta Ricci, nella sua veste di Sindaco ci ha informato che nonostante ci siano tante altre problematiche da affrontare, ha già richiesto un appuntamento coi progettisti per valutare dove posizionare la fontana affinché sia il più simile possibile alla sua collocazione storica.

Com’é caratteristica del nostro Circolo ogni battaglia che promuoviamo la portiamo anche a conclusione e sempre in modo propositivo, per solo amore verso la nostra Città, senza altro fine.

Continueremo quindi a seguire ogni passaggio, fino al positivo risultato anche perché, non abbiamo mai mollato una battaglia a metà e in questo preciso caso rappresentiamo la volontà popolare non solo di residenti, ma anche di tanti proprietari di seconde case che hanno voluto firmare la petizione.

In allegato le due ipotesi suggerite dai firmatari.

Un grazie ancora a tutti coloro che hanno firmato e ai politici che hanno aderito.



la Presidente Ilaria Pastorino e il Direttivo del Circolo della Pulce

Personalmente, quale Pulce Nadia Molinaris , non dubito affatto che il nuovo Sindaco manterrà la promessa, ma come sempre, se sarà il caso, sono pronta anche a incatenarmi purché un pezzo della nostra storia non vada distrutto.



Attendendo il parere dei progettisti ci permettiamo di riportare alcune osservazioni/suggerimenti personali e di alcuni firmatari :

– la collocazione di progetto svilisce la centralità che l’opera d’arte di Italo Primi ha sempre avuto relegando la scultura a semplice decoro di una fontana,

– dov’è stato progettata, limita pesantemente il flusso pedonale e la fruibilità delle sedute della fontana e l’eventuale stazionamento nei suoi dintorni, luogo già molto frequentato dai numerosi turisti che si scattano la foto ricordo col nostro Castello

-L’ipotesi 1 ricorderebbe senz’altro molto di più la storica fontana senza però migliorare la godibilità della stessa

– Di seguito riporto il parere inviatoci, che condivido, di un Fotografo, Stefano Boidi :

– Da praticante della fotografia ritengo che con la collocazione progettata (3 vasche quadre sul marciapiede di fronte al castello) per avere la fontana in primo piano di una foto del Castello (come si ottenevano in passato), il fotografo dovrebbe mettersi sulla strada, sperando comunque di trovare in piena estate un momento fortuito in cui lì intorno non ci sia una folla di turisti che ci si fotografano tutt’intorno.

Da esperto della progettazione urbana invece ritengo che la soluzione di mia preferenza è l’ IPOTESI 2, in quanto la fontana alloggerebbe, da quello che si vede nel rendering, in uno spazio piuttosto “vivo” che si trova alla conclusione del percorso pedonale per eccellenza, quella del nostro centro più antico, dove la fontana assumerebbe anche la funzione di ‘chiusura” di tal percorso storico e quindi anche il punto di riferimento oltre che il tres d’union con lo spazio circostante che come progettato è comunque un “non spazio” in quanto per-lo-più tracciato viario/parcheggio .

vedi anche ns. Relazione inviata alla Soprintendenza https://circolodellapulce.it/pulce/il-polpo-alla-soprintendenza-archeologica-belle-arti-e-paesaggio.html