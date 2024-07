Sampdoria, analisi della presentazione di Accardi

Genova. Pochi preamboli e risposte chiare alle domande dei giornalisti durante la presentazione ufficiale – nella Sala del Colonnato del Palazzo della Meridiana di Genova – del Direttore dell’Area Tecnica, Pietro Accardi (che Genova 24 ha già riportato integralmente ai lettori).

Poche parole di circostanza e tanta padronanza di linguaggio, senza alcun arzigogolare davanti a qualsiasi domanda, partendo dal punto fermo che nell’immediato non vi è la possibilità di investire e quindi l’obiettivo primario è rappresentato dall’alleggerimento della rosa e dall’abbassamento del monte ingaggi, per consentire lo sblocco del mercato in entrata.

