Genova. Il pronto soccorso, diretto dalla dottoressa Eleonora Arboscello, ha ricevuto in dono, da una persona che già in passato e tutt’oggi continua a sostenere il Policlinico con donazioni di varia natura, 35 borsoni da apporre alle barelle, per consentire ai pazienti ricoverati e/o in attesa di terminare l’iter diagnostico di riporvi indumenti o effetti personali.

Lo comunica lo stesso ospedale in una nota.

» leggi tutto su www.genova24.it