Cicagna: incidente a Pianezza, 70enne trasportata con Grifo a San Martino

Incidente stradale alle 18.30 a Cicagna, in località Pianezza, lungo la statale 225 della Fontanabuona. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’automedica e la Croce Rossa di Cicagna; l’intervento è ancora in corso. Coinvolta una donna di 70 anni, politraumatizzata e in codice rosso. Da Albenga è decollato l’elicottero Grifo che dovrebbe trasportare la donna al pronto soccorso del San Martino. Presenti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per stabilire le responsabilità.

» leggi tutto su www.levantenews.it