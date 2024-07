Con la piattaforma Futuring, Coopservice comunica in tempo reale il proprio impegno per la sostenibilità

Un nome fortemente evocativo: Futuring

Tutto condensato in una parola. Emblematica perché evocativa. Efficace perché immediata. Futuring, il nome scelto per la nuova piattaforma web che descrive giorno dopo giorno il Report Integrato del Gruppo Coopservice, racconta subito tutto di sé. C’è l’immediato riferimento a quello che sarà, o meglio che dovrà essere, immaginando il futuro come una grande tela bianca che diventa realtà solo nel momento in cui si inizia a disegnare una traccia, un segno che Coopservice intende lasciare con i colori delle tematiche ESG in vista del raggiungimento dei traguardi di sostenibilità. Ma c’è anche contestualmente un’idea di futuro in costruzione, dinamico e in continuo movimento, espressa dal suffisso -ing che nella lingua inglese esprime sia una continuità d’azione che una volontà in divenire. Una progettualità quotidiana, programmata e pianificata, esattamente come le azioni di sostenibilità che vengono raccontate sulla piattaforma.

Futuring come ‘Featuring’

In quella parola è racchiuso però anche un altro aspetto, forse meno immediato ma ugualmente evocativo. L’assonanza di Futuring con la parola ‘Featuring’ che nel gergo musicale indica la collaborazione di un artista al disco di un altro e il cui risultato è solitamente un valore aggiunto dove le caratteristiche dei singoli vengono esaltate in un mix unico. Futuring intende in questo senso richiamare la necessità di un’azione collettiva, una pluralità di contributi indispensabile al raggiungimento dell’obiettivo, aspetto del resto connaturato in una impresa cooperativa che per antonomasia è una collettività, una comunità, un grande ‘noi’ nel quale le donne e gli uomini che ne fanno parte si riconoscono. “Proprio questo fare qualcosa insieme è ciò che ci ha ispirato – spiega Giuliana Caroli, Communication Manager di Coopservice. – Perché nessuno si salva da solo e solo se siamo uniti da un purpose comune, da un impegno condiviso, possiamo davvero creare valore per tutti. Insieme alle persone che fanno parte del nostro grande Gruppo e che sono il cuore e l’anima della nostra Cooperativa, ma anche insieme a clienti, fornitori, partner, per aprirci al mondo e restituire valore alla comunità”.

Gli obiettivi di sostenibilità necessitano della collaborazione di tutti gli stakeholder aziendali

Futuring come featuring, dunque. Una contiguità semantica che rappresenta un richiamo programmatico alla collaborazione e alla chiamata a raccolta di tutte le componenti interne ed esterne, condizione imprescindibile per potere concretamente raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati. Perché proprio questo è il punto. L’investimento sulle tematiche ESG corrisponde ad un esplicito indirizzo strategico che però, per essere efficacemente attuato, oltre che dell’unità di azione e della condivisione da parte della comunità aziendale, necessita del coinvolgimento attivo dell’intero universo degli stakeholder. Solo così, mattone dopo mattone, dentro e fuori l’azienda, sarà possibile costruire il ‘mondo nuovo’ in cui sono chiamate ad operare le imprese, fondato sulla sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e una governance ispirata a buone pratiche e a principi etici.

Un Report Integrato in presa diretta

Futuring si presenta come uno strumento dinamico di rendicontazione, di fatto un progetto di trasformazione del Report Integrato pubblicato da Coopservice a partire dal 2017. Superando la staticità della pubblicazione cartacea annuale (un bilancio è di per sé uno strumento di comunicazione che fotografa il passato) in direzione dell’aggiornabilità tempestiva e continua resa possibile dal web, giorno dopo giorno la piattaforma racconta in presa diretta le iniziative e le azioni messe in campo dal Gruppo per la sostenibilità. Un sito di facile consultazione, con una grafica fresca e accattivante, un linguaggio chiaro e diretto e, soprattutto, con contenuti di interesse e valore per tutti gli stakeholder aziendali – clienti, fornitori, partner, soci, dipendenti, comunità – che possono così scoprire e verificare le tante azioni concrete messe in campo.

Non parole vuote ma la concretezza delle azioni portate a termine

Non è casuale il riferimento al termine ‘concreto’. In un’epoca in cui la sostenibilità di un’azienda viene spesso comunicata in modo superficiale e ingannevole, con l’intento di apparire più di ciò che davvero si è, le sole parole rischiano di non bastare o di essere accolte con diffidenza. Al contrario, la rendicontazione di Futuring vuole invece essere solidamente ancorata alla realtà delle azioni e delle storie aziendali attraverso cui si manifesta quotidianamente l’impegno ambientale, sociale e di governance di Coopservice. E per dare più valore alla concretezza e alla verificabilità della rendicontazione si è adottato il modello ESG sia come base del Report Integrato che quale struttura di navigazione del sito.

I contenuti di Futuring: topic, azioni, storie

ESG diventa così la chiave principale per accedere ai contenuti della piattaforma, all’interno della quale vengono rendicontati:

i topic, cioè gli argomenti e i macro-temi collegati alla sostenibilità;

le azioni, ossia ciò che concretamente viene fatto da Coopservice per perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso investimenti, soluzioni, pratiche concrete;

le storie, le parole delle persone protagoniste delle azioni.

Non la porta di accesso esclusiva però, perché c’è una via alternativa, o meglio complementare, di consultazione: tutti i contenuti sono infatti accessibili anche attraverso i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile la quale, a sua volta, rappresenta il punto di riferimento delle logiche ESG. A dimostrazione di come tutto sia interconnesso.

I 2 percorsi di navigazione: ESG e Agenda 2030

Così ad esempio se vogliamo accedere al topic ‘Cambiamento Climatico’ possiamo utilizzare la sezione Environmental di ESG oppure partire dall’approfondimento dei 17 Goals dell’Agenda 2030: sei di essi – Energia pulita e accessibile, Imprese/Innovazione/Infrastrutture, Città e Comunità sostenibili, Lotta contro il Cambiamento Climatico, Vita sott’acqua, Vita sulla Terra – riportano direttamente all’argomento rendicontando i progetti attuati. Oppure se siamo interessati a scoprire le azioni messe in campo da Coopservice per la tutela dei diritti possiamo seguire la pista della ‘S’ (Social) di ESG con i dati più significativi subito in evidenza o, in alternativa, partire dai Goal Istruzione di qualità, Parità di genere, Lavoro dignitoso e Crescita economica, Ridurre le diseguaglianze, Pace-Giustizia e Istituzioni solide. Il risultato sarà lo stesso: una concreta rendicontazione delle azioni portate a termine e delle storie correlate di alcuni dei protagonisti.

Azioni e storie di sostenibilità in aggiornamento continuo

Le azioni rendicontate su Futuring sono numerate e contrassegnate dal simbolo hashtag, per restituire una immediata percezione a chi legge della loro numerosità. Si va così dalla #1, assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecoleaf ai servizi di pulizia di ambienti interni della linea di prodotto Green Leaf by Coopservice, alla #36 partnership con Action Aid per la difesa dei diritti delle donne, passando dalla silver medal del rating Ecovadis che posiziona Coopservice all’interno del 15% delle aziende più virtuose al mondo (#34), all’adesione all’UN Global Compact (#33), all’acquisizione delle certificazioni ISO 14064-1 (#2), 27001 (#28) e 56002 (#35), così come dalla rendicontazione dei progetti Posidonia (#5), Save the Bees (#8), Futuro Giovani (#16) e Giovani Talenti (#27). Ma questo solo per citarne alcuni, poiché questi e tutti gli altri sono rendicontati dettagliatamente sulla piattaforma insieme alle storie delle organizzazioni e delle persone, interne ed esterne a Coopservice, che hanno collaborato attivamente per la buona riuscita dei progetti. Questo perché Futuring, a differenza di un bilancio, non intende riportare solo dati e statistiche ma si propone soprattutto di raccontare il viaggio, il percorso intrapreso per superare gli ostacoli e raggiungere gli obiettivi, attraverso le emozioni, le esperienze, le storie dei protagonisti.