Concluse asfaltature a Vezzano, la giunta: “Ne saranno programmate altre”

Si sono conclusi in questi giorni gli interventi di manutenzione del manto di alcuni tratti di strade comunali di Vezzano Ligure. Gli interventi nello specifico hanno riguardato: “Via Termo, in località Prati di Vezzano; Via Borrotzu, in località Prati di Vezzano/Sarciara; Via Aldo Moro, in località Prati di Vezzano; Intersezione tra le vie I e II traversale in località Pian di Valeriano; Via Cerretta Bassa in località Buonviaggio; Via Provinciale Piana in località Bottagna; Via Morini, in località Valeriano; Via Masignano; Via Bottagna; Via del Pioppo, in località Piano di Vezzano II. L’intervento – spiega l’Amministrazione in una nota – è stato messo in atto sulla base di una perizia dell’anno 2023, per un importo ammontante a 150mila euro, finanziati tramite mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti, ed e inserito in un piano di asfaltature giunto al terzo anno di lavori. Ci proponiamo sicuramente di programmare ulteriori asfaltature nei tratti individuati dai Tecnici che richiedono interventi di improcrastinabile necessità. Ci scusiamo per gli eventuali disagi creati.”

