Festival dell’Acquedotto, al via le stondaiate tra le confraternite della Val Bisagno

Genova. Il Festival Teatrale dell’Acquedotto entra nel suo vivo con il ritorno delle suo attesissime “Stondaiate”, ideate e curate da Mauro Pirovano, codirettore artistico della rassegna estiva del Teatro dell’Ortica. Quest’anno, gli appuntamenti si svolgeranno in quattro Oratori della Valbisagno, valorizzando il patrimonio storico e culturale di queste suggestive location.

“Mi sono fatto un regalo quest’anno – spiega Mauro Pirovano – andremo a scoprire la storia e le storie racchiuse in alcuni degli oratori della nostra vallata, veri e propri custodi del tempo e delle vicende degli uomini e delle donne di questo territorio. Nelle confraternite io ho imparato il genovese, non si parlava in nessuna altra lingua, e ho avuto modo di ammirare le opere d’arte che i contadini del 600 hanno voluto commissionare per arricchire il proprio oratorio. Andremo quindi a scoprire questi luoghi, accompagnati dalla musica di Filippo Gambetta, Eliano Calamaro, Marco Cambri e con le consuete incursioni poetiche di Pier Franco Morando”.

