Lo Spezia non ha fretta per Antonucci e il Cosenza ci prova. Il presidente: “Sarei felice di riaverlo”

Mirko Antonucci al Cesena, manca ancora il semaforo verde. Le parole del direttore generale dei romagnoli Corrado Di Taranto si scontrano con la volontà dello Spezia, che al momento ancora nicchia sulla formula dell’operazione che porterebbe l’ex Cittadella a Cesena. “Siamo vicini a chiudere l’operazione”, ha raccontato ieri sera il DG cesenate a Città della Spezia, piuttosto ottimista sul risultato della trattativa, ma in casa Spezia si frena e si vuole discutere ancora sulle condizioni della cessione.

Il Cesena mette sul piatto un prestito con diritto di riscatto per il fantasista, ormai un separato in casa con lo Spezia e ancora assente dal ritiro della squadra di Luca D’Angelo a Follo. Ma la condizione posta dai romagnoli non soddisfa le richieste spezzine, che cercano di monetizzare già da quest’estate per la cessione del giocatore, pagato circa due milioni appena dodici mesi fa. Ci sarà ancora da trattare, dunque, ma il Cesena resta l’opzione più probabile per la nuova sistemazione di Antonucci, per cui però spunta anche un recentissimo passato: il Cosenza.

