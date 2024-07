Nel savonese nasce il comitato territoriale per dire “no” all’autonomia differenziata

Provincia. “Autonomia (differenziata, ndr), no grazie”: costituito anche in provincia di Savona il comitato territoriale che organizzerà assemblee pubbliche e la raccolta delle firme per il referendum.

“Sindacati, partiti, comitati e associazioni di tutta la Provincia di Savona – si legge in una nota del comitato -. Opposizioni politiche e sociali unite per fermare l’autonomia differenziata. Leader di partiti, sindacati ed esponenti della società civile e culturale si sono ritrovati ieri sera presso la sede della CGIL di Savona per costituire il comitato territoriale “aperto”, che conta già oltre 25 soggetti e punta ad abolire la legge targata Calderoli”.

» leggi tutto su www.ivg.it