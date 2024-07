Primo semestre in crescita per la Divisione Dogana

Laghezza SpA archivia un primo semestre in crescita per la propria divisione doganale, registrando + 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’attività doganale si conferma elemento trainante dell’offerta dell’Azienda ligure operante nel settore della logistica e delle spedizioni internazionali. Il tutto in un contesto di mercato contrastato e reso più complesso dal blocco del Canale di Suez e dal nuovo, deciso aumento dei noli marittimi. “Partendo dai porti per arrivare direttamente in casa dei nostri Clienti, con soluzioni innovative di operatività e consulenza, la nostra azienda è leader a livello nazionale per competenza, professionalità e capacità di adattamento alla normativa, in continua evoluzione” – ha affermato il presidente Alessandro Laghezza. “In particolare siamo in prima linea sui dazi ambientali, a partire dal CBAM sino ad arrivare alla recente normativa sulla anti-deforestazione. Siamo oggi in grado di fornire ‘soluzioni chiavi in mano’ per qualsiasi tipo di esigenza doganale. Dedico questo successo alla memoria di mio Padre, che sin dagli anni ‘60 è stato un pioniere ed un innovatore in materia doganale, il cui testimone è stato raccolto da uno straordinario team di professionisti che operano con grande competenza e forte passione. Quella passione che lui non ha mai fatto mancare al proprio lavoro e che è la stella polare che guida la nostra crescita.

L’articolo Lo Spezia non ha fretta per Antonucci e il Cosenza ci prova. Il presidente: “Sarei felice di riaverlo” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com