Grave incidente stradale nella tarda mattinata in via Sant’Anna a Rapallo. Un ragazzo di 14 anni sarebbe stato investito mentre attraversava la strada. Il giovane è stato soccorso dal medico del 118 e dai Volontari del Soccorso. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’Istituto Gaslini in codice rosso. Sul posto la polizia municipale di Rapallo che ha effettuato i rilievi, ascoltato i testimoni e visionerà le telecamere della zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

