Rapallo: sversamento condominiale nel torrente Tuja

Un condominio di via Baisi a Rapallo, causa sversamenti fognari nel rio Tuja attraverso un muro di contenimento; dovrà eseguire i lavori necessari per regolare gli scarichi entro tre giorni e mezzo.

Nell’ordinanza si legge: “Considerato che il Comune di Rapallo nell’ambito delle attività di competenza sta effettuando verifiche in relazione alle cause determinanti anomalie nelle analisi di qualità nei corsi d’acqua e nella rete bianca comunale, con inquinamenti dovuti a sversamenti fognari che possono procurare gravi pregiudizi per la salute pubblica;

Atteso che la manutenzione gestione e custodia della rete nera è di competenza della società Iren

spa mentre la manutenzione, la gestione e la custodia delle reti di natura privata compete ai singoli proprietari e/o amministratori degli stabili;

Considerato che , il mancato o non corretto allacciamento degli scarichi delle utenze private alla

rete di fognatura nera comunale o le eventuali rotture delle tubazioni, comportano il persistere di condizioni igienico sanitarie precarie, in contrasto con l’esigenza di ridurre i rischi di

contaminazione della falda acquifera e di migliorare la qualità ambientale del territorio;

Visto l’art. 36 del Regolamento ATO della Città Metropolitana di Genova, ai sensi del quale nelle

zone già servite da pubblica fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e/o produttivi devono essere allacciati alla stessa”.

» leggi tutto su www.levantenews.it