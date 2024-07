Recco: si cerca un introvabile nuovo Volpi; preoccupazioni

Sembra che Gabriele Volpi, già patron della Pro Recco, abbia lasciato in cassa molti soldini, ma – dicono persone vicine alla società – neppure sufficienti per garantire un anno di campionato alla grande. Si dice che qualche giocatore abbia deciso di autoridursi la quota promessa; che altri cerchino una nuova collocazione. Il presidente Maurizio Felugo sarebbe alla caccia di un nuovo introvabile “Volpi”; si fanno i nomi di Gozzi o Garrone. Ma per far sì che la squadra raggiunga i livelli di Volpi, cui i tifosi sono abituati, occorrono tanti quattrini, senza ottenere un adeguato tornaconto promozionale.

La Pro Recco inoltre deve effettuare il restyling della piscina tante volte annunciato, e versare circa due milioni, oltre il contributo sostanzioso promesso dalla Regione. E poi chi pagherà le utenze della piscina? E la squadra si recherà ad allenarsi nella vasca di Sori come pattuito?

