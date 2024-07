Sampdoria, Verre lascia i blucerchiati: è risoluzione consensuale

Genova. Arrivato questa sera il comunicato sul futuro di Valerio Verre: il club blucerchiato ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto, da oggi non è più un giocatore della Sampdoria.

Quattro stagioni sotto la Laterna per il centrocampista classe 1994, quest’anno aveva preso parte a quasi tutte le partite del girone d’andata. Mentre in quello di ritorno, invece, è stato messo da parte per cinque partite consecutive tornando in campo il 3 marzo contro la Feralpisalò. Un gol e due assist, poi ancora comprimario del progetto di Pirlo. Oggi il capitolo che mette fine alla questione, con la società blucerchiata liberata di un ingaggio importante.

