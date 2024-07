Senza fissa dimora a Savona, il Comune organizza una tavola rotonda con tutti i soggetti che se ne occupano

Savona. Venerdì 12 luglio alle ore 20.45 presso la Mensa di Fraternità di via De Amicis l’amministrazione organizza un incontro pubblico sui senza fissa dimora in città.

La serata, che sarà coordinata da Riccardo Viaggi, assessore al Welfare e alla Comunità, e sarà organizzata come una tavola rotonda tra tutti i soggetti che per competenze e per ruolo sono coinvolti nella tematica, prende il via dalla presentazione di un report di ricerca curato dalla sociologa Deborah Erminio che ha realizzato una mappatura del fenomeno grazie a un lavoro lungo un anno che ha coinvolto operatori e volontari e ha previsto molti colloqui con gli homeless.

» leggi tutto su www.ivg.it