Teatro con Pino Petruzzelli per diffondere i tesori dell’entroterra, si parte da Millesimo

Millesimo. Natura e territorio, teatro e narrazione, piccole storie di vita che confluiscono nel grande libro della Storia. Tutto questo, unito in armonica sintonia, è nella quarta edizione di Tra cielo e mare – Lo spettacolo dell’entroterra, progetto ideato da Teatro Ipotesi con la direzione artistica di Pino Petruzzelli. Realizzato con il sostegno della Fondazione Agostino De Mari di Savona e di Coop Liguria da sempre attente e vicine alle iniziative volte alla valorizzazione dell’arte e della cultura, Tra cielo e mare prevede quattro appuntamenti nell’entroterra savonese: 12 luglio Millesimo, 19 luglio Zuccarello, 4 agosto Mallare, 18 agosto Urbe.

Quattro eventi a ingresso libero che, secondo una formula collaudata e vincente, sono divisi in due parti: la prima in cui va in scena uno spettacolo teatrale interpretato da Pino Petruzzelli, attore, drammaturgo e direttore artistico del progetto. La seconda, la parte site specific dell’evento, in cui un professionista della carta stampata si fa narratore del luogo ospitante, mettendone in luce le peculiarità e rivelandone le risorse da preservare e da cui ripartire. I giornalisti e narratori di questa edizione sono: Andrea Castanini (Il Secolo XIX), Pietro Adami (Rai Liguria), Alberto Puppo (La Repubblica), Erica Manna (La Repubblica, L’Espresso).

Un progetto che si fa portatore responsabile di qualità, approfondimenti, convivialità e rispetto e che, anche per questi motivi, può nuovamente contare sul contributo della Fondazione De Mari (fondazionedemari.it). Un sostegno che conferma l’attenzione e la volontà di un interlocutore come Fondazione De Mari, pronta, fin dalla prima edizione, a sostenere questo progetto, volto a mettere in luce l’unicità dell’entroterra savonese.

