Toti resta ai domiciliari, “Avanti” della giunta ma il centrosinistra chiede “dimissioni e voto subito”

Genova. Gli champagne messi a raffreddare dai fedelissimi di Toti per ora restano in frigo e dopo la decisione del Riesame di rigettare la richiesta dell’avvocato Stefano Savi e confermare gli arresti domiciliari per il presidente sospeso si riapre la partita del futuro del governo della Regione Liguria, tra ipotesi di dimissioni (chieste dagli avversari politici) e difesa a oltranza dello status quo (da parte della giunta e del centrodestra).

In via Pisanello, ad Ameglia, solo alcuni giornalisti fuori dal cancello di “villa Toti” dove, se il collegio dei giudici del Riesame avesse acconsentito a un’attenuazione delle misure cautelari, il governatore avrebbe potuto affacciarsi da uomo libero e parlare nuovamente con stampa e sostenitori.

» leggi tutto su www.genova24.it