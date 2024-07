Toti resta ai domiciliari ma chiede nuovi confronti politici e “la possibilità di comunicare con la stampa”

Genova. Giovanni Toti chiederà alla gip altri confronti con esponenti politici come quelli già accordati, “indispensabili alla definizione del quadro politico della regione”, e anche “la possibilità di comunicare, ove richiesto, attraverso contatti con organi di stampa”.

Lo ha fatto sapere Stefano Savi, avvocato del presidente sospeso, che resta agli arresti domiciliari ad Ameglia dopo la decisione del tribunale del Riesame: “Dal momento che i giudici di Appello, ritenendo inapplicabile per legge una applicazione selettiva per ‘categorie’ della cancellazione del divieto di comunicazione, ma ritengono al contempo necessaria la tutela dei diritti politici del presidente e il loro esercizio effettivo per il tramite di incontri e colloqui attinenti a tale esercizio, come per altro già avvenuto – serve Savi in una nota – ci apprestiamo a richiedere al giudice competente una ulteriore serie di confronti, indispensabili alla definizione del quadro politico della regione, compresa la possibilità di comunicare, ove richiesto, attraverso contatti con organi di stampa, tenuto conto che tale diritto di espressione non può confliggere con il rischio di inquinamento probatorio, dichiarato non più sussistente, e non attiene al rischio di reiterazione del reato”.

