Ufficiale: Alessandro Zanoli è un nuovo giocatore del Genoa

Genova. La notizia era nell’aria ormai da giorni, ed oggi è arrivata l’ufficialità: Alessandro Zanoli è un nuovo giocatore del Genoa. Il giocatore classe 2000 arriva in prestito con opzione e obbligo di riscatto dal Napoli. Il suo ruolo naturale è il terzino destro, ma nella difesa a tre può fungere anche da laterale destro oltre che da braccetto, come già utilizzato nella passata stagione dalla Salernitana, oltre all’occorrenza essere impiegato da centrale di difesa.

Corsa e tecnica prestata alla squadra di Gilardino che pian piano sta prendendo forma per la prossima stagione 2024/25. Nella scorsa stagione ha preso parte a 17 gare di Serie A, servendo 2 assist ai compagni. Inoltre ha perso parte a due partite con la Nazionale Italiana Under 21. Il giocatore conosce già bene Genova, avendo giocato per la Sampdoria nella stagione 2022/23.

