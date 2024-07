Borzonasca: fondi per rifugio Prato mollo: Rezzoaglio: contributi per comprensivo

“Bando regionale Aree interne. A dieci Comuni dell’entroterra genovese e del Levante sono stati assegnati 1,2 milioni a fondo perduto per realizzare interventi di efficientamento energetico alle proprie strutture pubbliche o ad uso pubblico. Si tratta di un’ulteriore reale azione della Lega in Regione Liguria che continua a porre grande attenzione alle esigenze del nostro territorio e per cui ringrazio l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana. Questo provvedimento, infatti, aiuterà concretamente le amministrazioni comunali nell’affrontare le spese necessarie a migliorare le prestazioni energetiche e ad abbattere i consumi in bolletta, in alcuni casi con importi a copertura del 100% degli interventi. Il Comune di Borzonasca ammodernerà il Rifugio Monte Aiona in località Prato Mollo (135mila euro); Lumarzo sostituirà l’esistente impianto termico dell’edificio scolastico di Via Chiappato con uno alimentato a biomasse (141mila euro); Masone sostituirà gli infissi del palazzo comunale al piano terra e al primo piano (147mila euro); Fontanigorda realizzerà specifici lavori al tetto del palazzo comunale (125mila euro); Mele effettuerà un intervento per ridurre i consumi energetici del palazzo comunale (71mila euro); Rossiglione riqualificherà la centrale termica a cippato (150mila euro); Torriglia effettuerà specifici interventi per la sede comunale e scolastica dell’Istituto Comprensivo Valtrebbia (150mila euro); Rezzoaglio interverrà energeticamente sull’Istituto Comprensivo Aveto (67mila euro); Campo Ligure migliorerà le prestazioni energetiche della Caserma dei Carabinieri in via Repubblica (107mila euro); Davagna rinnoverà l’involucro esterno della palestra scolastica comunale (135mila euro). Ancora una volta la Lega si conferma attenta alle esigenze dell’entroterra e dei piccoli comuni con un’azione concreta che sgraverà, con importi in alcuni casi addirittura a copertura del 100% degli interventi, le amministrazioni da spese necessarie a migliorare le prestazioni energetiche e ad abbattere i consumi in bolletta”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Sandro Garibaldi.