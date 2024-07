C-City, il progetto per Genova città circolare inizia con un “fashion swap party”

Genova. Presentato ufficialmente oggi negli spazi rinnovati del Genova Blue District in via del Molo 65A/r “C-City – Genova Città Circolare: tessile sostenibile”, importante progetto ideato dal Comune di Genova e Job Centre srl in qualità di soggetto attuatore, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. La presentazione si è svolta durante una giornata di iniziative interamente dedicate allo scambio e al riuso, tra talk, laboratori creativi e swap party.

“C-City – Genova Città Circolare: tessile sostenibile” opererà a livello territoriale, con l’obiettivo di sviluppare consapevolezza e innovazione diffondendo la cultura della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare della filiera del tessile con il supporto e al coinvolgimento di attori esperti del settore, quali associazioni, scuola, università e aziende.

