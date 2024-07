Corruzione in Liguria, il Riesame sui finanziamenti a Toti: “Non tutti sono stati registrati”

Liguria. Non tutti i finanziamenti ottenuti dalle liste di Giovanni Toti risultano registrati, “tracciati”, come lui ha sempre sostenuto nella sua difesa. Lo rileva il tribunale del Riesame, con un inciso nel provvedimento in cui rigetta la richiesta di revoca degli arresti domiciliari del presidente della Regione Liguria nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria per corruzione.

Il giudice estensore dell’ordinanza Massimo Cusatti sottolineando come le “dazioni” ovvero i finanziamenti ottenuti da Toti attraverso “l’accordo corruttivo” non sono “regolarmente registrate nella loro totalità”. Ad essere tracciati e registrati come noto sono i finanziamenti di Aldo Spinelli al comitato Toti, tutti conseguenti – secondo l’accusa – all’interessamento del presidente delle Regione alle pratiche portuali di Sciò Aldo. A non essere invece registrati sono i soldi usati per finanziare la campagna elettorale delle liste di Toti nelle amministrative del 2022 e anche nelle politiche di quello stesso autunno attraverso il maxischermo di Terrazza Colombo. E anche se non c’è uno scambio di mazzette e valigie piene di soldi ad avviso degli investigatori e dei giudici, per configurare la corruzione poco importa.

