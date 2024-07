Il ligure Vincenzo Cammaroto è il nuovo mister del Fiorenzuola

Genova. Il Fiorenzuola annuncia che l’allenatore della prima squadra sarà Vincenzo Cammaroto.

Il neo trainer, nativo di Santa Margherita Ligure, ex capitano dei ‘grigi’ dell’Alessandria ed ex mister di Sestri Levante e Lavagnese, ritorna in rossonero, dopo tre anni.

Cammaroto, già vice allenatore di Luca Tabbiani, è stato anche il collaboratore tecnico di Andreoletti (Benevento, Serie C).

Vado

Il Vado comunica che Andrea Venneri, difensore (classe ’91) torna a vestire la maglia rossoblù.

Genova Calcio

L’ASD Genova Calcio è lieta di ufficializzare il tesseramento, per la stagione 2024/25, del difensore argentino (classe 2002) Matias Ezequiel Guiffrey, cresciuto nel settore giovanile del San Lorenzo (la squadra di cui è tifoso Papa Jorge Bergoglio).

La società del presidente Marco Vacca ha anche trovato l’accordo con il portiere Alessandro Basso, reduce dalla promozione in Serie D con la Cairese.