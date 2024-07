Lavagna: Musica e Gusto, strade piene e sano divertimento

Questa sera il centro storico di Lavagna si è riempito di gente residente e da fuori che ha affollato ristoranti, gastronomie, bar, stand di associazioni, ascoltando musica di tendenza e revival suonata dalla numerose band presenti. È Musica&Gusto, manifestazione arrivata alla dodicesima edizione e ormai punto di riferimento dell’estate del Tigullio e uno degli appuntamenti fissi tra gli eventi estivi che si svolgono in Liguria.

Abbiamo fatto un giro tra i vari punti di ristoro e intrattenimento. Silvia e Ruggero con Carlotta e Lorenzo da Lecco insieme a Paola e Stefano con Bianca ed Edoardo da Milano aspettano i gustosissimi testaieu cucinati dal Caffè Paradise in via Nuova Italia. “Veniamo a Lavagna da tanti anni, è bello ritrovare questo evento, che permette di conoscere gente, assaggiare vari piatti, ascoltando buona musica in compagnia di amici”, afferma Ruggero.

