Le stelle cadenti all’osservatorio Zannoni, tre serate con gli Astrofili spezzini

Nei giorni 8, 9 e 10 agosto, il Parco di Monte Viseggi e l’Osservatorio L. Zannoni apre le sue porte a tutta la cittadinanza per celebrare insieme il meraviglioso spettacolo delle stelle cadenti.

“Abbiamo iniziato la prevendita da oggi viste le numerose prenotazioni del pubblico che vuole visitare la struttura per la notte delle stelle cadenti al Parco Scientifico di Monte Viseggi. Visto che si tratta di un evento fisso annuale, si consiglia di prenotarsi al più presto per poter godere della bellezza del parco nella notte più magica dell’anno. Porta i tuoi desideri a Viseggi!” ha dichiarato Luigi Sannino, presidente degli Astrofili Spezzini.

“A partire dalle ore 19.30, il parco si animerà con un’ampia offerta di street food per deliziare i vostri palati, birra del golfo per rinfrescarvi e gelati per i più golosi – si legge in una nota -. Non mancheranno momenti di astronomia, grazie a esperti che vi guideranno alla scoperta del firmamento. Vi consigliamo di portare con voi un plaid per poter sfruttare al meglio il parco e godere dello spettacolo in totale comfort. Sdraiatevi sull’erba, lasciatevi avvolgere dalla fresca brezza estiva e preparatevi a esprimere i vostri desideri mentre osservate le stelle cadenti attraversare il cielo notturno”.

“Sarà disponibile un servizio navetta, in collaborazione con ATC esercizio dal bivio Viseggi-Marinasco – conclude la nota -. Unitevi a noi per tre serate indimenticabili di condivisione, gusto e meraviglia sotto le stelle di Monte Viseggi. Non mancate”.

