Si è spento a soli 59 anni Gianluca Tonazzini, originario di Carrara e residente a Castelnuovo, volto molto noto nel mondo calcistico, vissuto come allenatore di formazioni e giovanili e osservatore (Juventus, Empoli, Spezia). A quanto si apprende, Tonazzini si sarebbe sentito male improvvisamente nel corso di una trasferta a Londra, dove si era recato per andare a trovare il figlio. Operante nel ramo dei trasporti postali, era candidato consigliere alle scorse elezioni amministrative con la lista Centrodestra per Castelnuovo Magra: “Un entusiasmo contagioso, un sorriso disarmante, tanta passione per il calcio e attenzione ai suoi giovani atleti, tanto amore per la sua famiglia e impegno per la sua comunità. Una persona splendida che ci ha dato tanto”, lo hanno ricordato dalla lista. Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno succedendo in queste ore, e non mancano ovviamente i commossi “Ciao mister”.

L’articolo Muore a 59 anni Gianluca Tonazzini, noto volto del calcio giovanile proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com