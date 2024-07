Nuovi riempimenti nel porto a Pegli, Filippo Bruzzone: “Non si possono fare, il Comune chiarisca”

Genova. Continua a far discutere la notizia lanciata da Genova24 sulla modifica progettuale per gli ultimi lavori sulla fascia di rispetto di Pra’ dovuta alla necessità di lasciare spazio ai nuovi riempimenti in testa al sesto modulo, come anticipato su queste pagine nei mesi scorsi.

Dopo la “sollevazione” del Comitato Pegli Bene Comune, anche il consigliere comunale Filippo Bruzzone (Lista RossoVerdi) torna sull’argomento annunciando battaglia in Sala Rossa: “Depositeremo un articolo 54 per chiedere chiarimenti alla giunta su che interlocuzioni che ha avuto il comune per questi progetti e le relative modifiche. Nuovi riempimenti sono impossibili, dal punto di vista politico e tecnico, visto che c’è un accordo sottoscritto più di vent’anni fa“.

» leggi tutto su www.genova24.it