Partito democratico: “Anche le periferie hanno diritto alla cura del territorio”

Il circolo Pd Fossitermi, Chiappa, Rebocco e Stra interviene sul quartiere di Fossitermi. “Quando viviamo in un’area invasa dai rifiuti, quando lo sfalcio dell’erba non viene mai effettuato, nonostante le richieste dei cittadini , la nostra reazione naturale è che ci infastidiamo – si legge in una nota -. L’ immagine di un quartiere/zona della città sporca non lascia indifferenti e non è un indicatore di buon governo: se lo sporco si sparge per i quartieri della periferia allora qualcosa in alto non funziona. pertanto come Circolo ci siamo fatti carico di ripulire il piazzale antistante la Scalinata Toscanini con i nostri mezzi e con le persone del nostro Circolo, curandone anche la raccolta dello sfalcio e dei rifiuti conferendoli in discarica. La pulizia delle aree pubbliche è importante per garantire il diritto a tutti i cittadini di fruire di adeguate condizioni igieniche dell’ambiente in cui vivono, anche se abitano in periferia”.

