Provincia, piano contro la dispersione idrica. Riduzione del 36 per cento con la prima fase di intervento

Saranno 44 gli interventi prioritari che la Provincia della Spezia, attraverso l’opera del proprio Ato (Ambito territoriale omogeneo) Idrico, metterà in campo per risolvere la situazione della dispersione idrica nella struttura dell’acquedotto e della rete distributiva del territorio spezzino. Il programma, diretto dall’Ato idrico est e di cui sarà soggetto attuatore Acam, negli scorsi giorni ha visto la chiusura del procedimento per accedere a un finanziamento di circa 11,5 milioni nell’ambito del Pnrr, ottenuto partecipando a un bando del Mit; finanziamento che, spiega la Provincia in una nota, “copre il massimo garantito e consente di attuare un programma indispensabile per ridurre drasticamente, di circa il 36% nella prima fase d’intervento, le perdite idriche sulle reti principali, il tutto senza dover gravare con oneri straordinari diretti verso gli utenti”. I comuni interessati direttamente dal programma: Bolano, Porto Venere, Vezzano Ligure, Arcola, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Sarzana, Ameglia, Luni, Santo Stefano Magra, Riomaggiore. Gli interventi riguarderanno sia reti locali che necessitano di opere di manutenzione straordinaria, sia opere e tubazioni di grande distribuzione, che servono contemporaneamente più aree e più comuni.

Tra gli interventi previsti, anche un’opera d’innovazione della rete attraverso un intervento tecnico definito “distrettualizzazione del settore idrico”. Si tratta, spiega la Provincia in una nota, “di un programma tecnologico che servirà a definire e gestire in modo concreto il dato della dispersione idrica e comprendere la dinamica della distribuzione della risorsa dell’acqua potabile in ambito provinciale. In pratica questo programma, attraverso una rete di impianti di frazionamento, con valvole e manometri di controllo, sarà in grado di monitorare tutto il sistema di tubazioni e consentirà di comprendere, ed intervenire in modo capillare sulla distribuzione, sino ad avere un dato oggettivo e non stimato di quanto viene immesso nella stessa rete e di quanto viene consumato in ogni area e per ogni singola sezione dell’impianto e tubazione di distribuzione in ambito provinciale”. Il resto dell’intervento, si legge ancora, “riguarda la sostituzione di tratte o impianti ammalorati, sia del sistema distributivo principale che di sotto reti locali. Il tutto nell’ambito di una programmazione generale sulla gestione della rete idrica che prevede anche un secondo progetto per combattere il rischio di limitazione della risorsa idrica in caso di problemi di siccità”.

