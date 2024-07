Sagra dei ravioli a Segno e dei Fossi a Toirano e poi musica, arte e spettacoli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. La Sagra dei Ravioli a Segno, quella dei Fossi a Toirano, ma lo street food sarà protagonista anche di Balestrino Unplugged insieme ovviamente alla musica, che sarà protagonista anche della seconda serata della rassegna “Il corso in Musica” a Savona. Non mancheranno poi spettacoli, concerti, manifestazioni divertenti per tutta la famiglia come il Carnevale Estivo a Celle Ligure o il Festival dei Giochi Antichi e di Strada di Valleggia. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere sabato e domenica.

SAGRA DEI RAVIOLI A SEGNO

» leggi tutto su www.ivg.it